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На родине Героя Советского Союза юным пестречинцам вручили паспорта
По традиции 12 декабря, в День Конституции РФ, в музее Героя Советского Союза П. М. Гаврилова в селе Альвидино прошло торжественное вручение паспортов юным жителям Пестречинского района Татарстана.
В мероприятии приняли участие депутат Ленино-кокушкинского сельского поселения Екатерина Андронова и руководитель районного Совета ветеранов Эльгиза Файзулина.
«Сегодня вы получили свои главные документы — в день, когда в нашей стране отмечается День Конституции РФ. Вы полноправные граждане России, и теперь с гордостью и со всей ответственностью отнеситесь к этому», — заявила Эльгиза Файзулина.
Двенадцатого декабря в школах Пестречинского района состоялись мероприятия, посвященные Дню Конституции России. Учащиеся проходили тест на знание Основного закона страны. Во многих образовательных учреждениях также прошли классные часы и викторины.
Школьники познакомились с историей создания Конституции, с ее структурой, с правами и обязанностями граждан России, с историей возникновения символов страны.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.
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