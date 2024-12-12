На родине Героя Советского Союза юным пестречинцам вручили паспорта

По традиции 12 декабря, в День Конституции РФ, в музее Героя Советского Союза П. М. Гаврилова в селе Альвидино прошло торжественное вручение паспортов юным жителям Пестречинского района Татарстана.

В мероприятии приняли участие депутат Ленино-кокушкинского сельского поселения Екатерина Андронова и руководитель районного Совета ветеранов Эльгиза Файзулина.

«Сегодня вы получили свои главные документы — в день, когда в нашей стране отмечается День Конституции РФ. Вы полноправные граждане России, и теперь с гордостью и со всей ответственностью отнеситесь к этому», — заявила Эльгиза Файзулина.

Двенадцатого декабря в школах Пестречинского района состоялись мероприятия, посвященные Дню Конституции России. Учащиеся проходили тест на знание Основного закона страны. Во многих образовательных учреждениях также прошли классные часы и викторины.

Школьники познакомились с историей создания Конституции, с ее структурой, с правами и обязанностями граждан России, с историей возникновения символов страны.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России, о чем сообщал «Татар-информ».