«На родине Фуата Булатова нет даже мемориальной доски»: в поисках корней героя-джалиловца

Выросший в Оренбургской области Фуат Булатов еще до войны был знаком с Мусой Джалилем. Судьба вновь свела их вместе в немецком плену. Официально местом рождения Булатова указывается село Мелеуз в Башкортостане, однако в родном крае не найти даже таблички с его именем.

Фуат Булатов – один из 11 членов подпольной антифашистской организации – группы Курмашева, казненных 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее. По профессии он инженер-строитель, в движении Сопротивления участвовал в издании газеты, печатал и распространял листовки. Родился в селе Мелеуз Стерлитамакского района нынешнего Башкортостана. В двухлетнем возрасте с родителями переехал в Оренбургскую область. Там познакомился с Мусой Джалилем – их семьи жили по соседству, а спустя годы они с поэтом в одной камере ожидали казни в берлинской тюрьме. Сегодня на малой родине о Фуате Булатове практически не знают и его имя никак не увековечено.

Побывав в Ермекеевском, Миякинском районах – родных краях других героев-джалиловцев, мы направились в Мелеуз. Там мы планировали переночевать. Пока обустраивались в гостинице, день склонился к вечеру. И хотя после ночи в дороге и впечатлений в течение дня чувствовалась усталость, я решила пройтись по улицам этого небольшого районного центра. Все как обычно – в ряд выстроились магазины, пункты питания, мини-рынки. К сожалению, татарскую речь нигде не удалось услышать.

Мемориал с Вечным огнем. У военной техники возле памятника в честь Победы играют дети Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На другой стороне дороги заметила мемориал с Вечным огнем. У военной техники возле памятника в честь Победы играют дети. Так я оказалась в парке Победы. На одном из участков парка шел ремонт дороги (мы были в Мелеузе в конце июля). В надежде встретить имя Фуата Булатова обошла аллеи парка – но безуспешно. Пройдя еще дальше, вышла на детскую и спортивную площадку. На турниках занимались трое мужчин в возрасте. Обратилась к ним – знают ли они Фуата Булатова? Но это имя им не знакомо. Но заинтересовались, о ком же идет речь.

Гуляя по парку, оказалась на бульваре Победы. На стелах – фотографии, фамилии, установлены бюсты. Но Булатова среди них нет. Решила спросить у женщины, отдыхающей на скамейке, – она тоже призналась, что не знает о герое. Еще несколько человек, которым я задала этот же вопрос, также ответили отрицательно: «не знаю», «не слышала». В гостиницу вернулась, когда уже почти стемнело.

На стелах – фотографии, фамилии, установлены бюсты. Но Булатова среди них нет Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Откуда Булатов – точно сказать нельзя»

На следующий день мы встретились с директором местного краеведческого музея Гульфирой Булатовой. Музей также расположен на территории парка Победы. Здесь хранятся разные бумаги с упоминанием Фуата Булатова, вырезки из газет. Гульфира ханум собирала всю информацию, имеющую отношение к джалиловцу.

Она также показала пожелтевший лист, на котором значилась печать «Бауманский районный военный комиссариат г. Казани».

«Жена Фуата Булатова направляла запрос в военный комиссариат Казани. В справке военкомата о Фуате Булатове написано «уроженец г. Казань ТАССР». У нас есть копия еще одного документа из военного комиссариата Казани, там уже место рождения отмечено как «Баш. АССР, г. Милус». В то время Мелеуз был селом, а не городом. Точно сказать, где родился Фуат Булатов, мы не можем», – пояснила директор музея.

На следующий день мы встретились с директором местного краеведческого музея Гульфирой Булатовой Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Документ был взят с сайта «Память народа». Сейчас при поиске на сайте по имени «Фуат Булатов» появляются данные о месте его рождения: «Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Мелеуз».

На вырезке из газеты, изданной в Оренбургской области, также указано: «родился в Мелеузе».

«Сохранились некоторые сведения о его родителях. Они оба работали учителями в татарской школе в Мелеузе. До революции отец трудился приказчиком у купца Усманова», – рассказала Гульфира Булатова.

Она также показала пожелтевший лист, на котором значилась печать «Бауманский районный военный комиссариат г. Казани» Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Казалось бы, при имеющихся сведениях о родителях происхождение Фуата Булатова из этой деревни не должно вызывать сомнений. Но без документального подтверждения уверенно говорить об этом нельзя, отмечает собеседница.

«Мы не знаем, действительно ли его родители были уроженцами этого края. Когда сыну было 2 года, они переехали в Оренбургскую область. Чтобы уточнить этот вопрос, надо запросить информацию из архивов, а это стоит денег. К сожалению, такие расходы в музее не предусмотрены», – говорит Гульфира Булатова.

«Фамилия Булатов – не местная»

Обычно в татарских мечетях можно узнать историю деревни и о судьбах выходцев из нее. Я тоже решила зайти в мечеть. Там меня встретил помощник имам-хатыба Айнур хазрат Рафиков. После моих расспросов о корнях Фуата Булатова он позвонил хазратам более старшего возраста. Айнур хазрат очень хотел помочь, набрал подряд несколько номеров. Но и старожилы не смогли внести ясность в этом вопросе.

Айнур хазрат предположил, что корни Фуата Булатова все же не из этих мест Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Айнур хазрат предположил, что корни Фуата Булатова все же не из этих мест. «У каждой деревни есть свои распространенные фамилии. Фамилия Булатов здесь не встречается. Скорее всего, он своими корнями выходец из Кугарчинского района, Булатовых в тех краях очень много», – поделился своей версией Айнур хазрат. Примерно такие же ответы были и от других мулл, к которым обратился мой собеседник.

«Мы вышли с предложением увековечить его память»

На сайте районной газеты «Путь Октября» сохранилась статья о Фуате Булатове. Как указано в газете, ее авторы – журналист, писатель Закир Акбаров (г. Кумертау) и ветеран труда, житель г. Мелеуз Анвар Халиков. Статья вышла в 2020 году. Она рассказывает о джалиловцах, Фуате Булатове, его родителях, детстве, о его героизме в Великой Отечественной войне.

В конце статьи авторы предлагают увековечить память Фуата Булатова на малой родине.

«На родине героев-джалиловцев есть музеи, функционируют экспозиции краеведческих музеев. В их честь установлены стелы и мемориальные доски. Но до сих пор на малой родине Фоата Булатова нет даже мемориальной доски, на которой были бы примерно такие слова: “Здесь, в Мелеузе, 23 февраля 1913 года родился герой-антифашист, соратник Мусы Джалиля Фоат Зиятдинович Булатов. Казнен в фашистском Берлине 25 августа 1944 года”», – говорится в статье.

Барельеф в память о «группе Курмашева» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Прочитав эти строки, я связалась с Закиром Акберовым. Закир абый рассказал всю биографию Фуата Булатова, которая ему известна. В 2020 году активисты по этому вопросу обращались в разные инстанции.

«Мы выступили с инициативой увековечить его имя здесь, в Мелеузе, хотя он в этом городе прожил совсем мало. Этим вопросом занимались вместе с моим другом Анваром и профессором Раифом Амировым. Уже третий год пошел, но результата не добились. Побывали в Мелеузе на заседании городского совета. Позже было решение дать его имя какой-нибудь улице в Мелеузе, но сказали, что сначала мы должны доказать, что он родился в этом городе. Якобы мы должны в архивах найти его метрику. Связались с архивом в Уфе, но там нам не смогли помочь. Можно попробовать обратиться в архив в Оренбурге, но этим надо заниматься (Закиру Акберову 76 лет. – Авт.). Даже приходилось слышать: «А что он сделал для села Мелеуз?», такой подход меня сильно удивил, конечно.

Мы приносили книги Рафаэля Мустафина (писатель, исследовавший судьбу Мусы Джалиля и джалиловцев. – Ред.), решение суда, но убедить не смогли. Пока… Его соратникам на их родине установлены бюсты, мемориальные доски. А в память Фуата Булатова в его родном селе ничего нет.

Мы, конечно, надежды не теряем. Ждем, что будет положительная реакция. Он не простой герой. Он пожертвовал своей жизнью за родной язык, религию, свою страну. Я считаю, что звания Героя СССР достойны все джалиловцы.

Хотелось бы, чтобы и улицу назвали именем Фуата Булатова, и памятная доска была установлена. Их борьба не просто героизм, они шахиды – те, кто погиб мученической смертью во имя своего народа, родной земли, Отчизны. Их имена навечно должны остаться в памяти, и не надо ничего доказывать», – поделился писатель.

Альфред Давлетшин считает, что со временем память о Фуате Булатове возродится Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Имя героя вернется, люди просто упустили из внимания»

Представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин считает, что со временем память о Фуате Булатове возродится.

«Думаю, что об этом просто недостаточно активно говорили. Люди как-то без внимания оставили фигуру Фуата Булатова. Может быть, и не знают его. Ведь нигде в городе нет ни единого упоминания, мемориальной доски или бюста. Но память постепенно возвращается. О Галлянуре Бухараеве жители села Киргиз-Мияки узнали всего 5-6 лет назад. Как узнали, то и бюст появился, и парк его именем назвали. В Ермекеевском районе местный фермер увековечил память другого джалиловца – Гарифа Шабаева. Они тоже не сразу к этому пришли. В какой-то момент люди поняли, дружно поддержали. В Мелеузе община очень сильная. Может быть, они пока не осознали, насколько важно сохранять память таких героев. Надо об этом говорить, писать. А нынешняя ситуация не потому, что кто-то против, – скорее всего, от незнания. Надо больше информации и чтобы ее узнало больше людей», – говорит Альфред Давлетшин.

Отделение Конгресса татар Республики Башкортостан в городе Мелеузе с ноября возглавил новый руководитель. Лилия Камалова рассказала, что вопрос об увековечении имени Фуата Булатова в конгрессе поднимался. «Пока еще ничего не сделано, к сожалению. Я возьму это под контроль», – сказала она.

Фуат Зиятдинович Булатов родился 23 февраля 1913 года в селе Мелеуз Стерлитамакского уезда. В 1916 году семья Булатовых переехала в Оренбург. В Оренбурге они живут по соседству с семьей Мусы Джалиля.

В 1935 году Фуат Булатов окончил Казанский инженерно-строительный институт. Работал в Казани инженером-строителем. Женился на девушке по имени Сагадат. У них родились сын (умер во младенчестве) и дочь. После института Фуата Булатова направили в Крым на дорожное строительство.

В 1940 году был призван в ряды Советской Армии. В первые дни войны оказался в окружении и попал в плен. В лагере работал в редакции газеты «Идель-Урал», в составе подпольной группы сопротивления печатал и распространял листовки.

25 августа 1944 года вместе с другими джалиловцами казнен на гильотине в берлинской тюрьме Плетцензее.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского