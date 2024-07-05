На роботизированную хирургию в больницах Татарстана выделят 300 млн рублей

На роботизированную хирургию в Татарстане выделят 300 млн рублей. Все необходимые системы закупят для Республиканской клинической больницы и для Республиканского клинического онкодиспансера им. М. З.Сигала, следует из материалов тендера на сайте госзакупок.

Хирургическая роботизированная система может применяться в гинекологии и урологии. Оборудование оснащено операционной консолью, консолью визуализатора и хирургической консолью. У системы есть руки-манипуляторы. В стоимость включены по одному набору инструментов на каждую роботизированную систему.

Источник финансирования – бюджет Татарстана. Поставка оборудования должна произойти до 20 декабря 2024 года.