На ресурсах маркетингового центра РТ реализовано товаров на 280 млрд рублей

За прошлый год на ресурсах Республиканского маркетингового центра реализовано товаров на 280 млрд рублей, в том числе за пределы Татарстана – на 42 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Республиканский маркетинговый центр внедрил в работу новый модуль для содействия промышленным предприятиям в поиске рынков сбыта. Использование возможностей центра открывает доступ к рынкам за пределами республики», – сказал он.

Песошин добавил, что эффективность показали Дни поставщика, благодаря которым 546 субъектов малого и среднего бизнеса стали поставщиками крупных предприятий. Заключены контракты почти на 6 млрд рублей, подчеркнул он.

«Особого внимания требуют вопросы эффективности использования трудовых ресурсов.

Участником федерального проекта «Производительность труда» стало 351 предприятие республики, обучено более 6 тыс. сотрудников», – заявил он.

Глава Правительства РТ также отметил, что при поддержке Регионального центра компетенций реализовано 50 проектов. Экономический эффект составил около 700 млн рублей, или в среднем 13,4 млн рублей на предприятие. «Мероприятия в этом направлении будут продолжены», – резюмировал Песошин.