На реставрацию здания шахматной школы в Казани направят более 254 млн рублей

Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»

Масштабную реставрацию дореволюционного здания планируют провести в Казани на улице Бутлерова, 7 – там с 1989 года размещается шахматная школа и федерация шахмат Татарстана. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, стоимость работ составит 254,1 млн рублей.

Речь идет о здании городского училища, построенном в 1913 году по проекту архитектора Михаила Григорьева. За свою историю объект успел побывать учебным заведением и эвакуационным госпиталем во время Великой Отечественной войны.

Сегодня это двух- и трехэтажный памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики, имеющий статус ценного исторического объекта.

Заказчик ставит задачу сохранить аутентичный облик здания и воссоздать утраченные элементы. В ходе работ планируется восстановить декоративные карнизы, тяги, аттики, парапеты, металлические решетки и парапетные столбики по историческим образцам.

Также рабочие восстановят тянутый декор западного фасада, очистят и обновят все фасады, реконструируют входные группы, а кровлю и инженерные сети модернизируют. Территорию вокруг здания также благоустроят.

Исполнителем выступает Главстрой Республики Татарстан. Завершить реставрацию планируется до 1 декабря 2026 года.