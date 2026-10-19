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Общество 19 октября 2026 08:41

На реставрацию усадьбы Стахеевых под Нижнекамском потребуется 500 млн рублей

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На реставрацию усадьбы Стахеевых под Нижнекамском потребуется 500 млн рублей
Фото из "МАКСа" Радмира Беляева

К проекту реставрации усадьбы Стахеевых в поселке Красный Ключ Нижнекамского района подключился инвестор – предприниматель Сергей Рачков. Предварительная стоимость восстановления исторического здания оценивается минимум в 500 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Точную сумму определят после разработки концепции и оценки объема необходимых работ. Приступить к реставрации планируют весной 2027 года.

Сейчас рассматривают несколько вариантов дальнейшего использования усадьбы. В здании могут разместить музейное пространство, бутик-отель или площадку для культурных мероприятий.

Восстановление усадьбы должно помочь сохранить историческое наследие Красного Ключа и создать дополнительные возможности для развития туризма в Нижнекамском районе.

#ГордимсяНижнекамском #усадьба стахеевых
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