На реставрацию усадьбы Стахеевых под Нижнекамском потребуется 500 млн рублей

Фото из "МАКСа" Радмира Беляева

К проекту реставрации усадьбы Стахеевых в поселке Красный Ключ Нижнекамского района подключился инвестор – предприниматель Сергей Рачков. Предварительная стоимость восстановления исторического здания оценивается минимум в 500 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Точную сумму определят после разработки концепции и оценки объема необходимых работ. Приступить к реставрации планируют весной 2027 года.

Сейчас рассматривают несколько вариантов дальнейшего использования усадьбы. В здании могут разместить музейное пространство, бутик-отель или площадку для культурных мероприятий.

Восстановление усадьбы должно помочь сохранить историческое наследие Красного Ключа и создать дополнительные возможности для развития туризма в Нижнекамском районе.