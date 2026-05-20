На реставрацию стен и башни Сююмбике в Казанском Кремле направят около 1 млрд рублей

В Казанском Кремле летом 2026 года начнется новый этап реставрации: около 800 млн рублей выделят на четыре прясла крепостных стен, еще 136 млн рублей – на башню Сююмбике. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Речь идет об участках стен от Спасской до Юго-западной, от Преображенской до Пятигранной, от Пятигранной до Безымянной и от Безымянной до Северо-западной башен. Общая площадь работ составит около 13,5 тыс. куб. метров.

«Сказать, что объекты идеальные, конечно, мы не можем. Идет движение грунтов, ситуация меняется, подземные воды и все остальное», – пояснил Гущин.

В ходе реставрации укрепят фундаменты, восстановят кирпичную кладку и арки, а также боевые печуры – специальные ниши для орудий. Кроме того, на пряслах восстановят историческую тесовую кровлю.