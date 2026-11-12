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Общество 12 ноября 2026 09:43

На реставрацию полумесяца на Башне Сююмбике потратили 60 грамм сусального золота

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На реставрацию полумесяца на Башне Сююмбике потратили 60 грамм сусального золота
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На обновление позолоты на полумесяце, который установили на Башне Сююмбике после реставрации, потратили более 60 граммов сусального золота. Об этом «Татар-информу» рассказал реставратор-позолотчик Борис Симаков.

«Мы полностью сняли старую позолоту, вплоть до меди, затем нанесли новую. В этой работе самое главное – усидчивость и терпение», – отметил собеседник агентства.

По его словам, новая позолота выдержит порядка 20 лет. Кроме того, после того, как конструкция полностью затвердеет, ей будут не страшны ни погодные условия, ни птицы.

#музей-заповедник Казанский Кремль #золото
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