На реставрацию полумесяца на Башне Сююмбике потратили 60 грамм сусального золота

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На обновление позолоты на полумесяце, который установили на Башне Сююмбике после реставрации, потратили более 60 граммов сусального золота. Об этом «Татар-информу» рассказал реставратор-позолотчик Борис Симаков.

«Мы полностью сняли старую позолоту, вплоть до меди, затем нанесли новую. В этой работе самое главное – усидчивость и терпение», – отметил собеседник агентства.

По его словам, новая позолота выдержит порядка 20 лет. Кроме того, после того, как конструкция полностью затвердеет, ей будут не страшны ни погодные условия, ни птицы.