На реставрацию полумесяца на Башне Сююмбике потратили 60 грамм сусального золота
На обновление позолоты на полумесяце, который установили на Башне Сююмбике после реставрации, потратили более 60 граммов сусального золота. Об этом «Татар-информу» рассказал реставратор-позолотчик Борис Симаков.
«Мы полностью сняли старую позолоту, вплоть до меди, затем нанесли новую. В этой работе самое главное – усидчивость и терпение», – отметил собеседник агентства.
По его словам, новая позолота выдержит порядка 20 лет. Кроме того, после того, как конструкция полностью затвердеет, ей будут не страшны ни погодные условия, ни птицы.