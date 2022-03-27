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Религия
27 марта 2022  15:00

На реставрацию Петропавловского собора в Казани выделят еще 72 млн рублей

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На продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани направят 72 млн рублей. Объект культурного наследия федерального значения находится на улице Мусы Джалиля. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ является Минкульт России, средства на их продолжение поступят из федерального бюджета.

В документах уточняется, что работы должны быть завершены к 30 сентября следующего года. Заявки принимаются до 20 апреля текущего года, подрядчик будет определен 25-го числа.

#госзакупки #петропавловский собор казани #реставрация
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