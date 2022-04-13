news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
13 апреля 2022  08:06
Александр Хевронин

На реставрацию Петропавловского собора в Казани направят 40 млн рублей из бюджета РФ

news_top_970_100

Казань получит 40 млн рублей на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе и колокольне. Средства будут выделены из федерального бюджета, сообщается в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

Ремонтные работы продолжатся на втором-четвертом ярусах здания – объекта культурного наследия федерального значения. Рабочим предстоит отреставрировать и воссоздать дверные и оконные проемы, восстановить иконы на металле и провести отопление.

Заказчиком проекта выступает Минстерство культуры РФ. Оно будет принимать заявки от подрядчиков до 28 апреля этого года, а пятого мая определит победителя. Работы будут завершены до 30 сентября 2023 года.

#петропавловский собор казани #реставрация #Минкульт РФ #госзакупки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное