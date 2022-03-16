На реставрацию объектов острова-града Свияжска направят 113,5 млн рублей

На ремонт и реставрацию объектов музея-заповедника «Остров-град Свияжск» из бюджета Татарстана будет направлено 113,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. В список объектов заповедного места, подлежащих ремонту, вошли Архимандричий корпус мужского монастыря и Братский корпус мужского монастыря XVI–XVIII вв. на территории Успенского Богородицкого монастыря; Музей археологического дерева «Татарская слободка»; Казармы инженерного корпуса конца XIX века; музей Архиреева и другие объекты культурного значения.

Также в планах благоустроить центральную часть острова, отремонтировать здание речного вокзала. Сбор заявок проходит до 22 марта. Подрядчика определят 24 марта.

Согласно тендеру, работы необходимо провести и завершить до конца текущего года.