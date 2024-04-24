На реставрацию объектов культурного наследия в 2024 году потратят порядка 800 млн рублей

Татарстане в 2024 году планируют отреставрировать более 40 объектов культурного наследия, на работы потратят порядка 800 млн рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Так, реставрационные работы уже начались в Казанской Ратуше и в мечети Марджани на Каюма Насыри. Приводят в порядок и Ново-Слободскую мечеть на улице Меховщиков — для этого потребовалось более 300 млн рублей от благотворителей.

В рамках федерального проекта «Историческая память» в Петропавловском соборе укрепляют живопись и завершают ремонт колокольни. Противоаварийные работы ведутся в исторических зданиях Минпромторга РТ на Островского, Минцифры РТ на Кремлевской, в здании Алафузовского театра. Также разработан проект реставрации астрономической лаборатории им. Энгельгардта, которая ранее была признана объектом ЮНЕСКО.

В преддверии Игр и саммита БРИКС реставрация пройдет на объектах, которые находятся на пути следования делегаций и задействованы в мероприятиях.

«Ведется масштабная работа на целых 44 улицах, на которых расположены свыше 200 исторических объектов. Все объекты нами обследованы совместно с исполкомом города, с администрацией Вахитовского района. Фасады более 70 зданий планируется привести в надлежащее состояние», – добавил Иван Гущин.

Обновятся фасады объектов ансамбля Казанского Кремля, башни Сююмбике, будет отремонтирован главный корпус КФУ. Работы также «кипят» и на объектах, находящихся в частной собственности, – это, в частности, здание аэровокзала на Патриса Лумумбы, гимназия Мануйловой на Япеева.