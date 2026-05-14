На реставрацию мечетей в Татарстане направили 1,82 млрд рублей

Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал о реставрации мечетей в республике на дискуссии о сохранении мусульманского историко-культурного наследия, которая прошла в рамках «КазаньФорума». Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Сегодня в Татарстане насчитывается 1 606 мечетей. Под государственной охраной находятся 110 мечетей, а также 24 связанных с ними объекта – медресе, дома мулл и учебные заведения.

Иван Гущин сообщил, что с 2020 года на реставрацию мечетей в республике направили 1,82 млрд рублей. Из этой суммы 873 млн рублей составили внебюджетные средства, 769 млн выделили из бюджета Татарстана, еще 179 млн поступили из федерального бюджета.

Он также рассказал, что в селе Айбаш Высокогорского района уже завершили восстановление деревянной мечети. Ее открытие прошло 20 марта – в день празднования Ураза-байрама.

В Казани продолжается поэтапная реставрация Заводской мечети, построенной в 1897 году. Работы ведутся на благотворительные средства.

В планах на 2026 год – восстановление одной из старейших деревянных мечетей Татарстана в деревне Асан-Елга Кукморского района, а также мечети в селе Шали Пестречинского района. Сейчас для этих проектов ищут источники финансирования.