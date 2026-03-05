На реставрацию двух исторических зданий в Казани направят более 624 млн рублей

В Казани выделят 624,3 млн рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ в зданиях Министерства образования и науки Татарстана. Оба здания являются объектами культурного наследия. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Реставрация затронет Дом Р. Г. Каменева – Крупенниковых, построенный в 1774 году, и Дом П. П. Деевой – П. А. Манасеина, в котором в начале XIX века располагалась типография Казанского университета.

Техническое задание включает масштабный комплекс работ: от непосредственного восстановления архитектурного облика зданий до закупки мебели, современного оборудования и инвентаря. Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Весь объем работ планируется завершить к 30 марта 2027 года. Финансирование проекта обеспечит бюджет Республики Татарстан.