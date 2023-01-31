Реставрация дома Михляева обойдется Татарстану в 81 млн рублей

На реставрацию дома Михляева в Казани из бюджета Татарстана направят свыше 81 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, помимо самого дома, рабочим предстоит благоустроить прилегающую территорию, а также закупить мебель и необходимое оборудование.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который будет принимать заявки на участие в тендере до 7 февраля этого года, а 9 февраля определит подрядчика. Все работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2023 года.

Дом Михляева является памятником архитектуры XVIII века и объектом культурного наследия РФ. Он находится на улице Джалиля, 19. Здание названо в честь своего первого владельца – купца Ивана Михляева.