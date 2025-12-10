На реставрацию дома Емельянова-Савронова в Елабуге потратили более 279 млн рублей

На реставрацию объекта культурного наследия – дома купца Емельянова-Савронова в Елабуге – потратили 279,2 млн рублей. Результатом двухлетней работы стал детский музейно-образовательный центр «Эврика», который сегодня показали журналистам.

«Один из ключевых объектов культурного наследия. Он охраняется государством с 1995 года. С архитектурной точки зрения объект является представляет собой интересный образец эклектики с элементами классицизма», – сказала заместитель председателя Комитета Татарстана по охране ОКН Наталья Прохорова.

Реставрационные работы в здании начались в 2023 году. Изначально его техническое состояние оценивалось как ограниченно работоспособное. Поэтому здесь укрепили стены, провели все инженерные системы, поменяли вентиляцию и водопровод. Примечательно, что часть архитектурных элементов сохранилась в подлинном виде – ее надо было лишь обновить. Другую же часть воссоздали заново по архивным документам.

«На проведение ремонтных работ из бюджета Татарстана было потрачено 218,3 млн рублей. Из бюджета России, благодаря нацпроекту «Культура», было затрачено 35 млн, 18 млн из собственных заработанных средств музея-заповедника, благотворительной помощи на 7,9 млн. Общая сумма средств – 279,2 млн рублей», – добавила заместитель гендиректора Елабужского музея-заповедника Екатерина Кашапова.

Дом, построенный в середине 19 века, связан с жизнью известного купца Евсигнея Ефимовича Емельянова, который внес вклад в развитие города Чистополя. Функциональное назначение здания менялось – изначально часть помещений имели торговую функцию. В конце XIX века второй этаж стал сдаваться под женскую гимназию. А в 1930 году здание было передано библиотечному техникуму. В годы ВОВ здесь размещался интернат для эвакуированных детей, а в 1990 году – дом культуры. С 2018 года здание пустовало.