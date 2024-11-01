На республиканскую премию «Герои нашего времени» поступило уже более 80 заявок

В октябре в Татарстане стартовала заявочная кампания на республиканскую премию «Герои нашего времени». На сегодняшний день организаторы получили уже более 80 заявок от жителей со всей республики, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

«С каждым годом количество таких [героических] историй растет. И для нас это большая честь, что мы вносим в том числе вот этим проектом свой вклад в то, чтобы на них обращали все больше внимания <…> Информационное пространство вокруг нас заполнено различной информацией: о различных звездах, шоу, артистах. И зачастую именно истории героев остаются, к сожалению, незамеченными», – подчеркнул он.

Напомним, стать участником республиканской премии могут жители и организации республики, проявившие неравнодушие, мужество в повседневной жизни, совершившие героические поступки. Конкурс проводится в нескольких номинациях. Так, ребята в возрасте до 17 лет, проявившие героизм, смогут претендовать на победу в номинации «Юный Герой», взрослые от 18 лет – в номинации «Герой нашего времени». Семьи, которые могут считаться образцом для подражания и вдохновения, получат награду в номинации «Крепкая семья».

Отдельно поощрят добровольцев и организации, которые оказывают поддержку новым российским регионам — Херсонской и Запорожской областям, Донецкой и Луганской народным республикам.

Прием заявок продлится до 15 ноября, оставить их можно по ссылке. Вручат награды 6 декабря на сцене культурного центра «Сайдаш». Награждать лауреатов будут депутаты Государственной Думы РФ, Государственного Совета Татарстана, приглашенные гости.

«Еще раз хотел бы напомнить, что, если вы знаете истории таких [героических] людей, если где-то видели такую информацию, присылайте ее нам, чтобы мы максимально могли охватить каждого, кто действительно проявил себя каким-либо уникальным поступком», – заключил Шигабуддинов.