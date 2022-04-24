На республиканском женском ифтаре разыграли путёвку в Умру

На площадке Ak Bars Retro Cars в Казани прошел женский ифтар, на который в этом году были приглашены 1 тыс. гостей. С 2020 года это мероприятие проходит в формате Fashion с показом женской мусульманской одежды.

В рамках мероприятия была разыграна путевка на Умру от его спонсора - компании Тюльпан Тревел. Обладательницей подарка стала Румия Вагапова. Также организаторы поблагодарили волонтеров за их помощь, а самый активный был награжден поездкой в Саудовскую Аравию.

На республиканском женском ифтаре, который в этом году проходит в шестой раз, прозвучали нашиды и песни в исполнении известных артистов татарской эстрады Айрата Сафина, Радика Яруллина, Алины Шарибзяновой, Эльмиры Калимуллиной.