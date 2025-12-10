На республиканский конкурс «Инженер года» поступило 372 заявки
На VI Республиканский конкурс «Инженер года» поступило 372 заявки, зарегистрированы 354 участника. Об этом шла речь на заседании оргкомитета по проведению мероприятия, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
При этом девять конкурсантов подали заявки в двух номинациях, трое представили заявки в трех номинациях, а еще один – в четырех.
Проведший заседание оргкомитета первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов отметил, что в этом году заметно улучшилось качество оформления заявок.
По словам первого замминистра, как и в прошлом году, в конкурсе участвуют восемь вузов. Вместе с тем количество задействованных производственных организаций выросло с 60 до 70.
Конкурс включает три категории: «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива», «Опыт, достижение, компетентность». Самой массовой по количеству заявок оказалась категория «Молодость, успех, перспектива». В ней участвуют работающие инженеры и сотрудники вузов в возрасте до 35 лет.
Среди номинаций больше всего участников привлекли «Сельскохозяйственная техника» и «Машиностроение». Новая номинация «Робототехника, искусственный интеллект» оказалась востребованной среди представителей молодежи.
Оргкомитет на нынешнем заседании утвердил состав конкурсной комиссии под председательством генерального директора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина. Очный этап конкурса намечен на 22-23 декабря.