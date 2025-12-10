На республиканский конкурс «Инженер года» поступило 372 заявки

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

На VI Республиканский конкурс «Инженер года» поступило 372 заявки, зарегистрированы 354 участника. Об этом шла речь на заседании оргкомитета по проведению мероприятия, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

При этом девять конкурсантов подали заявки в двух номинациях, трое представили заявки в трех номинациях, а еще один – в четырех.

Проведший заседание оргкомитета первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов отметил, что в этом году заметно улучшилось качество оформления заявок.

По словам первого замминистра, как и в прошлом году, в конкурсе участвуют восемь вузов. Вместе с тем количество задействованных производственных организаций выросло с 60 до 70.

Конкурс включает три категории: «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива», «Опыт, достижение, компетентность». Самой массовой по количеству заявок оказалась категория «Молодость, успех, перспектива». В ней участвуют работающие инженеры и сотрудники вузов в возрасте до 35 лет.

Среди номинаций больше всего участников привлекли «Сельскохозяйственная техника» и «Машиностроение». Новая номинация «Робототехника, искусственный интеллект» оказалась востребованной среди представителей молодежи.

Оргкомитет на нынешнем заседании утвердил состав конкурсной комиссии под председательством генерального директора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина. Очный этап конкурса намечен на 22-23 декабря.