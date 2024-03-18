На Республиканский ифтар в Казани приедут делегации из Палестины и Саудовской Аравии

29 марта в выставочном центре «Казань Экспо» пройдёт 12-й Республиканский ифтар. На мероприятие приглашены послы многих арабских и исламских государств, ожидается приезд делегации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии, Турции, Катара, Палестины, Кувейта и Бахрейна. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.

«В этом году республиканский ифтар переходит под эгиду группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ и получит федеральный статус. Главное событие Рамадана в Казани соберет 12 тысяч мусульман со всей республики, а также иностранных послов и консулов. Ожидается также приезд муфтий из регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик. Приглашаем участников СВО и их семей», — добавил спикер.

Он также отметил, что билеты в этом году по опыту прошлых лет будут электронными. Распространяются они через мечети. Желающие могут их получить в мечетях и мухтасибатах, в благотворительных фондах «Закят» и «Ярдам» и непосредственно в Духовном управлении мусульман Татарстана. Пригласительные можно будет получить в 48 мухтасибатах. На входе их можно предъявлять с мобильного телефона или заранее распечатав.