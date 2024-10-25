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Происшествия 25 октября 2024 18:03

На рэпера Гуфа возбудили уголовное дело

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На рэпера Гуфа (Алексея Долматова) полицейские возбудили уголовное дело.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время следствие будет просить об аресте музыканта.

Долматова обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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