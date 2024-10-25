news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На рэпера Гуфа возбудили уголовное дело
Скопировать ссылку
На рэпера Гуфа (Алексея Долматова) полицейские возбудили уголовное дело.
Как сообщает ТАСС, в ближайшее время следствие будет просить об аресте музыканта.
Долматова обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400