«На рентгенограммах Covid-больных сплошная чернота, от легких там уже ничего не остается»

Врач Covid-госпиталя из Чистополя рассказал ИА «Татар-информ», с чем приходится сталкиваться каждый день: больница переполнена, очень много тяжелых случаев, большое количество пожилых пациентов и с каждым днем их поток увеличивается.

«Сейчас хирургического отделения в нашей больницы нет, были раньше отделения неврологии, детское, хирургии. Сейчас этих отделений нет, один временный инфекционный госпиталь»

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Covid-госпитале большой поток тяжелых больных

«Новая волна характеризуется количеством тяжелых больных с большим процентом поражения легких коронавирусом. И очень много больных, просто очень много больных…» – признался врач Временного инфекционного госпиталя Чистопольской ЦРБ Афанасий Андреев.

Доктор в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал, что в Covid-госпиталь районной больницы поступают в основном пожилые люди.

По его словам, все медучреждения работают очень напряженно, ведь поток сложных больных очень большой.

Но даже несмотря на это, даже среди его знакомых есть люди, которые до сих пор верят в то, что коронавируса не существует.

«Мне очень хочется показать им вот эти рентгенограммы больных, которые у нас лечатся в отделении терапевтическом или в реанимации. Просто несколько рентгенограмм показать, они бы, наверное, по-другому относились ко всему этому. Потому что на снимках сплошная чернота, от легких там уже ничего не остается», – отметил Афанасий Кузьмич.

«Мне очень хочется показать им вот эти рентгенограммы больных, которые у нас лечатся в отделении терапевтическом или в реанимации» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Вылечил одноклассницу с 76-процентным поражением легких

Врач рассказал запомнившийся случай из его практики борьбы с Covid-19.

«Одноклассница у меня лежала, в прошлом году поступила, 58 лет ей, поражение легких 76%», – рассказал врач.

Женщина заболела вместе со своим супругом, но ему повезло больше, мужчина вылечился дома. А она четыре дня провела в реанимации, состояние было настолько тяжелым, что не могла даже пошевелиться.

«Но она вылечилась, ушла из больницы», – рассказал доктор.

Афанасий Кузьмич вспоминает, что пока лечил эту пациентку, чувствовал на себе двойной груз ответственности – одноклассники звонили ему каждый день в надежде услышать об улучшении ее состояния.

Несмотря то что жизнь этой пациентки в буквальном смысле слова висела на волоске, ей удалось выжить благодаря врачам.

Спустя полгода супруги вакцинировались против новой коронавирусной инфекции – по собственному признанию, чтобы больше никогда не испытывать тот ужас, который они пережили во время болезни.

Перед тем как начать работать с Covid-больными, все врачи прошли специальный курс по работе с инфекционными больными Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Работать в «красной зоне» сложно

Доктор признался, что работать в «красной зоне» очень тяжело, поток больных не уменьшается.

«Больных очень много – это нагрузка на врачей, на медсестер, на санитарок. Я бы даже сказал, что больше на санитарок, потому что их не хватает, очень большая нагрузка в данный момент», – сказал Афанасий Андреев.

В Чистопольской больнице количества врачей на всех пациентов достаточно, а вот младшему медперсоналу приходится нелегко.

Афанасий Андреев по специальности хирург, заведующий хирургическим отделением городской больницы №2 Чистополя, но в данный момент он врач «красной зоны».

«Сейчас хирургического отделения в нашей больнице нет, были раньше отделения неврологии, детское, хирургии. Сейчас этих отделений нет, один временный инфекционный госпиталь», – поделился врач.

Перед тем как начать работать с Covid-больными, все врачи прошли специальный курс по работе с инфекционными больными. Но учиться приходится и по сей день, ведь помощь пациентам строится на постоянно обновляющихся клинических рекомендациях Минздрава России, за последние полтора года вышла уже 13-я их версия.

«Каждый врач, который здесь у нас находится, изучает эти клинические рекомендации», – отметил Афанасий Кузьмич.

По словам врача, победить пандемию поможет вакцинация Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Совет татарстанцам, как победить Covid-19

По словам врача, победить пандемию поможет вакцинация. Доктор уверен, что сегодня очень важно воздержаться от заграничных поездок, ведь оттуда люди привозят другие штаммы Covid-19.

«Стоит ограничить поездки пожилых людей в общественном транспорте, в автобусе, даже в Чистополе очень много бабушек, дедушек ездят. Куда они ездят, я не знаю. Ведь люди заражаются там, где пространство ограничено, в автобусах, самолетах. Они летят, допустим, в Турцию три-четыре часа, все дышат одним и тем же воздухом», – поделился мнением врач.