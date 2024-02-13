На реновацию объектов молодежной политики Татарстана в 2024 году потратят 3,8 млрд рублей

Совокупно на всё программы реновации объектов молодежной политики Татарстана в этом году направлено 3,8 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сообщил его глава Ринат Садыков.

«Все программы сохранены и реализуются в полном объеме. Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым дополнительно на реновацию объектов молодежной политики согласовано выделение 1,4 млрд рублей. Совокупный объем по всем программам реновации в 2024 году составит 3,8 млрд. Задача — выполнить все ремонтно-строительные работы, ввести объекты в эксплуатацию, обеспечить их содержание и штатное расписание», — отметил министр.

Он напомнил, что в прошлом году через программы реновации прошли почти 40 объектов молодежной политики. Кроме того, в трёх районах впервые появились подростковые клубы. Кроме того, были обновлены молодежные центры в Алексеевском, Азнакаевском, Буинском, Лениногорском и Муслюмовском районах, а также в Казани. Уже завтра будет открыт новый МЦ в Тюлячинском районе, чуть позже — в Бавлах. Всего на эти цели потратили порядка 880 млн рублей.

«Текущий год станет знаковым еще для шести муниципалитетов, где появятся обновленные молодежные центры, на ремонт которых направлено 793 млн рублей. При поддержке Министерства дорожного хозяйства Татарстана за последние пять лет построены асфальтобетонные дороги к 54 лагерям, было выделено 1,25 млрд. В этом году в программу включены еще 5 объектов», — добавил Садыков.

Отдельно он отметил федеральную поддержку, связанную с реновацией объектов. Так, в рамках федерального проекта «Регион для молодых» национального проекта «Образование» в прошлом году привлечено 136 млн рублей. За счет федерального софинансирования в Альметьевске открылся новый молодежный центр «Фабрика», а в марте состоится открытие МЦ «Вертолет» в Казани.

«В текущем году в рамках этого федерального проекта мы привлекли почти 200 млн рублей, которые будут направлены на реализацию отраслевых проектов и ремонт молодежного центра — бывшего здания ДК „Химиков“. Сейчас ведется разработка уникального молодежного стиля архитектурных решений, приступили к работам по проектированию. Главная задача для отрасли — создать на базе этого важного для молодежи объекта — привлекательные, достойные условия для ее самореализации», — заключил министр.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».