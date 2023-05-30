На ремонт знаменитого дома «Красный Восток» в центре Казани не нашли финансирование

В ближайшее время убирать зеленые навесы с фасада дома по ул.Татарстан, 3 / ул.Шигабутдина Марджани, 2 не планируется, так как это опасно для пешеходов. Историческое здание в центре города требует капремонта, однако пока на него не нашли финансирование, сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Жители города в комментариях призвали поторопиться с ремонтом исторического здания «Можно же побыстрее как-то привести в порядок такой красивый дом в центре города?».

«[Навесы] уберут только при капитальном ремонте, до этого оставлять балконы без сетки – небезопасно для пешеходов. Капитальный ремонт этого исторического дома требует больших финансовых средств, на этот год ремонт не запланирован», – пояснили представители администрации в соцсетях.

В прошлом году стало известно о планах властей города реконструировать здание. На сайте госзакупок тогда разместили тендер на создание проекта реконструкции с начальной ценой в 3 млн рублей. Сейчас на сайте размещена информация, что определение поставщика завершено – «Татинвестгражданпроект» выполнит работы за 13,9 млн рублей.

Предполагалось, что проект должен предусматривать ремонт фасада и стен, в том числе их усиление и частичную замену, а также кровли и ограждающих конструкций.

Напомним, здание по ул.Татарстан, 3 / ул.Шигабутдина Марджани, 2 было построено в 1934-1939 годы. Это жилой дом самой крупной советской валяльно-фетровой фабрики «Татваленок», который в 1990-х из-за гигантской рекламной конструкции в народе стали называть «Красный Восток». Сейчас здание выглядит как желтый дом с вогнутым фасадом.