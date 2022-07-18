На ремонт в двух общежитиях КНИТУ-КАИ потратят около 40,5 млн рублей

В Казани на выборочный капитальный ремонт в двух общежитиях КНИТУ-КАИ направят почти 40,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что отремонтировать планируется помещения первого этажа левого крыла общежития №5 (ул. Николая Ершова, д. 30), а также помещения общежития №7 (ул. Товарищеская, д. 30а).

В 5-м общежитии КНИТУ-КАИ обновят полы и потолки в коридоре, тамбуре, санузле, кухне и душевой, а также отделают душевые поддоны. На окна первого этажа установят решетки. Также здание предполагается оснастить системой видеонаблюдения.

В 7-м общежитии в свою очередь обновят полы, потолки, стены и двери. Рабочим предстоит установить выключатели, розетки и светильники в подвесных потолках. Кроме того, в здании собираются обновить автоматическую систему пожарной сигнализации.

В качестве заказчика выступает сам Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ, а средства поступят из федерального бюджета. Работы должны быть завершены в течение 100 дней с момента заключения контракта.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 2 августа, а подрядчика определят 5 августа, отмечается на сайте госзакупок.