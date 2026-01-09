На ремонт учреждений Минлесхоза Татарстана в 2025 году направили 70 млн рублей

Девять зданий учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ, отремонтировали в 2025 году. Работы прошли в рамках республиканской программы в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

На эти цели из бюджета выделили 70 млн рублей. Средства позволили улучшить условия труда специалистов лесной отрасли республики. Ремонт затронул девять объектов в Агрызском, Азнакаевском, Арском, Зеленодольском, Мензелинском, Пригородном и Черемшанском лесничествах, а также в Альметьевском и Ислейтарском лесхозах.

Объем работ зависел от технического состояния зданий. В одних случаях проводили полную замену кровли и утепление фасадов, в других – модернизировали инженерные коммуникации.

Как сообщил начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства лесного хозяйства РТ Нияз Имамиев, участие ведомства в республиканской программе продлено до 2028 года при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

По его словам, обновленные рабочие места и современные условия труда позволят специалистам эффективнее выполнять задачи по сохранению и приумножению лесных ресурсов республики.

В 2026 году планируется отремонтировать еще восемь объектов на общую сумму 70 млн рублей. Работы пройдут в Арском, Азнакаевском, Бугульминском и Зеленодольском лесничествах, в Елабужском и Бугульминском лесхозах, а также в Лесопожарном центре и Лубянском лесотехническом колледже.