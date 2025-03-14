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Экономика 14 марта 2025 11:59

На ремонт участка автотрассы М7 в Татарстане направят 800 млн рублей

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На ремонт участка автотрассы М7 в Татарстане направят 800 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане на ремонт участка автотрассы М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа направят 800 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет выполнить работы по устройству слоев износа на автомобильной дороге. Речь идет об укладке верхнего слоя дорожного покрытия, который защищает дорогу от разрушений и делает езду комфортной.

Ремонтные работы потребуется провести с начала мая до начала августа 2025 года. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ранее на портале госзакупок появился тендер, по которому в районах Татарстана направят 773 млн рублей на ремонт дорог.

#трасса м-7 #госзакупки
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