На ремонт трамвайных путей в Казани необходимо около 5 млрд рублей. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на балансе которого находится 132 км трамвайных путей, из них 70 км – изношены.

«Инфраструктура изношена, пока решения этой проблемы нет. Сейчас “Метроэлектротранс” перевозит около 35% пассажиров от всего городского транспорта. При этом единиц транспорта у нас меньше, чем автобусов. Но мы не снижаем пассажиропоток», – рассказали в пресс-службе предприятия.

В настоящее время на метро приходится около 45% пассажиропотока электротранспорта, на трамваи и троллейбусы – 55%.

В прошлом году парк «Метроэлектротранса» пополнился 25 новыми троллейбусами. В этом году планируется приобрести еще более 30 единиц.