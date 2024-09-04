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На ремонт Станции скорой помощи Казани направят 9,5 млн рублей
На ремонт помещений Станции скорой медицинской помощи предполагается направить 9,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит в том числе заменить потолки, утеплить перекрытия, установить светильники, сплит-системы и новую мебель (включая холодильные шкафы).
Помимо ремонта Станции скорой помощи столицы РТ от исполнителя потребуется провести капитальный ремонт Тюлячинской центральной районной больницы — с приобретением оборудования, мебели и инвентаря, а также с благоустройством территории. Стоимость этих работ предварительно оценивается более чем в 33,7 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 сентября. Подрядчика определят 13 сентября. Он должен будет завершить работы на обоих объектах к 1 декабря текущего, 2024 года.
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