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Строительство
9 августа 2022  11:10
Александр Хевронин

На ремонт спортшколы «Арча» из бюджета Татарстана направят 51 млн рублей

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На капитальный ремонт спортивной школы «Арча», расположенной в Арске, из бюджета Татарстана выделят 51,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, рабочим предстоит отремонтировать кровлю и стены здания, обновить системы вентиляции и электроосвещения, а также заменить сети связи.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 18 августа этого года. Капитальный ремонт должен быть завершен до 1 декабря 2022 года.

#Арск #госзакупки #Ремонт школ #бюджет рт
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