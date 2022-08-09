На ремонт спортшколы «Арча» из бюджета Татарстана направят 51 млн рублей

На капитальный ремонт спортивной школы «Арча», расположенной в Арске, из бюджета Татарстана выделят 51,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, рабочим предстоит отремонтировать кровлю и стены здания, обновить системы вентиляции и электроосвещения, а также заменить сети связи.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 18 августа этого года. Капитальный ремонт должен быть завершен до 1 декабря 2022 года.