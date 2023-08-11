В семи школах Набережных Челнов обновят школьные пищеблоки за 107 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Набережных Челнов

В этом году в семи школах Набережных Челнов обновят пищеблоки. На проведение работ выделено 107,46 млн рублей из бюджета Татарстана. О ходе капитального ремонта на пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления, начальник отдела генерального плана и развития территорий управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Малика Шамсиева.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Она уточнила, что столовые школ №3, 12, 15, 23, 35, 48 и 58 будут отремонтированы до начала нового учебного года.

Сегодня здесь ведутся отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, обновление устаревшего кухонного оборудования, вентиляционной системы. В обеденном зале появится новая мебель.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

«Мы не хотим ограничиваться типовой покраской стен. Вместе с дизайнерами мы разработали оригинальные эскизы оформления. Это позволяет избежать однотипности и казарменности. Мы хотим, чтобы столовая стала пунктом коммуникации. Покраска влагостойкая, износостойкая — все в соответсвии со СНиПами и нормативами, в рамках сметы. Преследовали цель: чисто и аккуратно», — рассказала Малика Шамсиева.

Также будет выделено место самообслуживания, где дети сами будут убирать за собой посуду, организован отдельный обеденный зал для учителей. В воспитательных целях здесь появилась ярко оформиленная композиция на тему здоровой пищи.

Раннее стало известно, что по программе Министерства просвещения России в Набережных Челнах в этом году капитально отремонтируют семь школ на общую сумму 950 млн рублей. Ремонт пройдет в образовательных учреждениях №43, 44, 48, 52, 56, лицее-интернате №84 им. Г. Акыша, кадетской школе №49.