news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
28 марта 2022  15:27
Эльза Кузнецова

На ремонт шести школ в Нижнекамском районе направлено 540 млн рублей

news_top_970_100

В Нижнекамском районе на ремонт общеобразовательных учреждений направлено 540 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома Нижнекамского района по строительству Радик Хазиев.

По словам спикера, средства выделены на проведение капитального ремонта в шести школах, в том числе в Нижнекамской школе-интернате «Надежда», а также в трех сельских школах. Объекты будут отремонтированы по федеральной программе капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

«Работы ведутся, срок завершения — август текущего года», — сообщил спикер.

Радик Хазиев также сообщил, что на капитальный ремонт Шингальчинской общеобразовательной школы выделено 9,6 млн рублей. Также в этом году запланирован капитальный ремонт второго этапа Верхнечелнинской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенной в селе Красная Кадка. Сумма финансирования составит 37,6 млн рублей.

В рамках республиканского финансирования запланирован капитальный ремонт кровли Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, объем финансирования составит 3 млн рублей.

#капитальный ремонт школ #нижнекамский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное