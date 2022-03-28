На ремонт шести школ в Нижнекамском районе направлено 540 млн рублей

В Нижнекамском районе на ремонт общеобразовательных учреждений направлено 540 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома Нижнекамского района по строительству Радик Хазиев.

По словам спикера, средства выделены на проведение капитального ремонта в шести школах, в том числе в Нижнекамской школе-интернате «Надежда», а также в трех сельских школах. Объекты будут отремонтированы по федеральной программе капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

«Работы ведутся, срок завершения — август текущего года», — сообщил спикер.

Радик Хазиев также сообщил, что на капитальный ремонт Шингальчинской общеобразовательной школы выделено 9,6 млн рублей. Также в этом году запланирован капитальный ремонт второго этапа Верхнечелнинской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенной в селе Красная Кадка. Сумма финансирования составит 37,6 млн рублей.

В рамках республиканского финансирования запланирован капитальный ремонт кровли Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, объем финансирования составит 3 млн рублей.