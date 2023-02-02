На ремонт шести детских лагерей в Татарстане направят почти 400 млн рублей
На капитальный ремонт шести детских лагерей Татарстана из бюджета республики выделят 394 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, больше всего средств выделят на ремонт лагеря «Лесная страна» в Муслюмовском районе – более 124 млн рублей. ДОЛ «Мечта» в Зеленодольском районе обновят за 95 млн.
Здания в лагере «Свияга+» в Апастовском районе отремонтируют за 75 млн рублей, центр «Лето» в Высокогорском районе – за 52 млн рублей. Еще 41 млн рублей предназначен для лагеря «Чайка в Зеленодольске, оставшиеся 8 млн направят на работы в «Сэлэт» в Лаишевском районе.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 12 февраля этого года. Все работы должны быть завершены до начала декабря 2023 года.