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Экономика
2 февраля 2023  10:42
Александр Хевронин

На ремонт шести детских лагерей в Татарстане направят почти 400 млн рублей

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На капитальный ремонт шести детских лагерей Татарстана из бюджета республики выделят 394 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, больше всего средств выделят на ремонт лагеря «Лесная страна» в Муслюмовском районе – более 124 млн рублей. ДОЛ «Мечта» в Зеленодольском районе обновят за 95 млн. 

Здания в лагере «Свияга+» в Апастовском районе отремонтируют за 75 млн рублей, центр «Лето» в Высокогорском районе – за 52 млн рублей. Еще 41 млн рублей предназначен для лагеря «Чайка в Зеленодольске, оставшиеся 8 млн направят на работы в «Сэлэт» в Лаишевском районе.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 12 февраля этого года. Все работы должны быть завершены до начала декабря 2023 года.

#Детский лагерь #госзакупки #Татарстан #ремонт
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