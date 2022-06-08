На ремонт семи детских садов Татарстан направит 203 млн рублей
На ремонт семи татарстанских детских садов из бюджета республики будет выделено 203 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Согласно документации, два дошкольных учреждения расположены в Казани – это билингвальный детсад №155 компенсирующего вида и детсад №231 комбинированного вида. Еще один расположен в Бавлах – детский сад №1 «Алсу».
Также ремонт затронет дошкольные огранизации, расположенные в Бугульме («Дельфин»), Больших Кайбицах («Миляшкай»), Нижнекамске (детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №77) и Чистополе («Кояшкай»).
Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который будет принимать заявки, принять участие в тендере можно до 16 июня этого года, а 20 июня будет определен победитель, которому предстоит отремонтировать детские сады до 1 декабря текущего года.