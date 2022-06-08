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Экономика
8 июня 2022  19:20
Александр Хевронин

На ремонт семи детских садов Татарстан направит 203 млн рублей

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На ремонт семи татарстанских детских садов из бюджета республики будет выделено 203 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, два дошкольных учреждения расположены в Казани – это билингвальный детсад №155 компенсирующего вида и детсад №231 комбинированного вида. Еще один расположен в Бавлах – детский сад №1 «Алсу».

Также ремонт затронет дошкольные огранизации, расположенные в Бугульме («Дельфин»), Больших Кайбицах («Миляшкай»), Нижнекамске (детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №77) и Чистополе («Кояшкай»).

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который будет принимать заявки, принять участие в тендере можно до 16 июня этого года, а 20 июня будет определен победитель, которому предстоит отремонтировать детские сады до 1 декабря текущего года.

#госзакупки #Татарстан #ремонт детских садов
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