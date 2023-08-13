На ремонт подъездов к шести СНТ Татарстана направят более 64 млн рублей

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Ремонт подъездов к СНТ имени «50 лет Октября» в Агрызском районе и пяти товариществам в Приволжском районе Казани обойдется в 64,6 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

По документам, площадь ремонтируемого участка в Агрызском районе составит 1,343 километра. Привести его в нормативное состояние необходимо к 30 октября этого года. Работы оцениваются в 16,1 млн рублей. За эти средства исполнителю предстоит обновить дорожную одежду, искусственные сооружения — водопропускные трубы и дождевую канализацию, провести обустройство дороги, в том числе автопавильоны, дорожные знаки, разметку, светофоры, сигнальные столбики, барьерные и перильные ограждения. В комплекс входит устройство искусственного освещения, переустройство инженерных коммуникаций.

Согласно второму тендеру, необходимо обновить 1 километр дорог к СНТ «Мечта», «Ивушка», «Автомобилист», «50 лет Победы», «Волга закрытое акционерное общество „Кварт“» (1-й этап). Все товарищества расположены в Приволжском районе Казани. Стартовая стоимость работ — 48,5 млн рублей. Завершить их необходимо к 30 октября текущего года.

Заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ.