На ремонт «Олимпийского» в Челнах понадобится более полумиллиарда рублей

Ремонт спорткомплекса «Олимпийский» в Набережных Челнах стоит пока «в листе ожидания», к работам планируется приступить в 2023–2024 годах. Стоимость капремонта пока можно оценить только предварительно, по сегодняшним ценам на него понадобится более 500 млн рублей. Об этом во время «прямой линии» с жителями города рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

«Более полумиллиарда рублей нужно, чтобы отремонтировать спорткомплекс „Олимпийский“. Я думаю, мы найдем решение этого вопроса», — сказал мэр.

Глава Автограда подчеркнул, что спортивные объекты Набережных Челнов — это особенность города. «Они были построены практически одномоментно в течение десяти лет. Все это строилось быстро, современно 35–40 лет назад. Капитальный ремонт спортивного комплекса „Олимпийский“ есть в планах на 2023–2024 год. Готовится проектно-сметная документация. Задача стоит по капремонту этого нужного и важного объекта», — отметил Магдеев.

«До этого в городе был отремонтирован спорткомплекс „Витязь“, плавательный бассейн „Дулкын“, легкоатлетический манеж, спортшкола в том же микрорайоне. Поэтапно идем к тому, чтобы на всех объектах, которые нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, все работы провести», — сказал мэр.

В этом году планируется ремонт спорткомплекса «Строитель», на обновление объекта дополнительно направлено 170 млн рублей. В весенне-летний период работы планируется завершить.