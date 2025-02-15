На ремонт объектов образования в Татарстане потратят 5,9 млрд рублей

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году отремонтируют 213 объектов образования на 5,9 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщается на официальном сайте Раиса республики.

Так, в Татарстане обновят 33 здания, включая школы, школы-интернаты, детские дома и центр внешкольной работы, расположенные в 23 муниципалитетах. Кроме того, в 83 школах отремонтируют функциональные зоны, а в 74 – пищеблоки.

В системе дошкольного образования запланирован ремонт 11 детских садов, а в среднем профессиональном образовании – 8 ресурсных центров и 4 общежития.

Работы будут проводиться в рамках восьми программ, включая национальные проекты «Молодежь и дети», «Семья», госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и четыре республиканские программы.