На ремонт объектов молодежной политики Татарстан выделил 6 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

6 млрд рублей из бюджета Татарстана направили за последние три года на ремонт объектов молодежной политики республики. Об этом в интервью «Общественному телевидению России» (ОТР) сообщил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Он отметил, что программы по реновации данных объектов, к которым относятся молодежные центры, подростковые клубы, детские оздоровительные и молодежные лагеря, центры психолого-педагогической помощи, реализуются благодаря поддержке руководства Татарстана.

«Сегодня в Республике Татарстан 384 таких учреждения продолжают свою работу и деятельность. И за последние только три года мы направили из республиканского бюджета 6 млрд рублей для того, чтобы 150 объектов привести в порядок и отремонтировать», – рассказал Садыков.

Ринат Садыков Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Напомним, сегодня на ОТР стартовал спецпроект, посвященный Республике Татарстан. Весь день на телеканале рассказывают о регионе, о его экономике, промышленности и культуре.

Сюжеты посвятили самому крупному в России автомобильному предприятию – КАМАЗу и самому молодому городу Иннополис, мечети в Болгаре, где хранится самый большой в мире печатный Коран, собору Успения Пресвятой Богородицы, где можно увидеть стенную живопись эпохи Ивана Грозного, а также Сабантую.