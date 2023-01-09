Ремонт нижнекамской гимназии им. Баки Урманче обойдется почти в полмиллиарда рублей

На ремонт гимназии №2 им. Баки Урманче в Нижнекамске выделено 471,5 млн рублей. Объект капитально отремонтируют в этом году, сообщил на деловом понедельнике руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

«В рамках производства работ планируется выполнить устройство фасада, демонтажные работы, ремонт кровли, замену окон и дверей, замену инженерных сетей, приобрести мебель и оборудование. Данный объект — это особое образовательное учреждение, эскизные решения которого нужно прорабатывать с учетом его назначения», — отметил спикер.

Булатов добавил, что одной из основных задач властей является формирование комфортной городской среды, что дает новый импульс развитию всей территории.

«Поэтому вместе с капитальным ремонтом гимназии №2 принято решение о создании сквера им. Баки Урманче, формирование которого планируется осуществить в едином ансамбле с территорией ремонтируемой гимназии», — отметил он.

Также в 2023 году в рамках формирования комфортной среды планируется обустройство Школьного бульвара и сквера «Соенеч» в Камских Полянах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске отремонтируют более 30 школ, больниц и объектов культуры за 3 млрд рублей.