На ремонт нескольких автодорог в Татарстане выделят более 470 млн рублей

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В Татарстане отремонтируют восемь участков на разных дорогах общей протяженностью 17,8 км. На работы выделят 476,7 млн рублей. Все тендеры опубликовали на портале госзакупок.

Так, 102,2 млн рублей уйдет на ремонт автодорог Песчаные Ковали – Орловка в Лаишевском районе РТ, а также Сорочьи Горы – Шали в Рыбно-Слободском районе республики. Общая протяжённость ремонтируемого участка – 3,7 км. Работы на обоих объектах планируют завершить к 21 августа 2025 года, следует из опубликованного тендера.

Еще 232,7 млн рублей выделят на ремонт автодорог «Балтаси – Шемордан» – Вахитово – Яныль (Кукморский район РТ), Кукмор – Шемордан, Мамадыш – Кукмор, «Мамадыш – Кукмор» – Кляуш (Мамадышский район) и Казань – Шемордан (Сабинский район). Работы затронут участки общей протяженностью 8,9 км. Срок завершения капремонта – 19 августа 2025 года, говорится в документах.

Также 141,8 млн рублей предусмотрели на ремонт автодорог Чистополь – Аксубаево – Нурлат в Аксубаевском районе республики и Кузайкино – Нурлат в Черемшанском районе РТ. Общая площадь участков, которые отремонтируют на этих трассах, составляет 5,2 км. Работы должны завершить к 20 августа 2025 года, согласно информации из документов.

Все средства предоставляются как из госбюджета, так и из бюджета республики. Заказчик – Главинвестстрой РТ.