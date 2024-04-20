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На ремонт наружного освещения Казани потратят 60 млн рублей
На ремонт наружного освещения Казани потратят 60 млн рублей. Об этом сообщается в материалах тендера на сайте госзакупок.
За эти деньги перенесут опоры на ул. Айдарова, установят более 40 опор наружного освещения на пр. Ямашева, четыре опоры по ул. Молодежная, 19 опор на ул. Ф. Амирхана, а также девять опор по ул. Лаврентьева на тротуаре между лицеем №23 и гимназией №7.
Работы должны быть завершиться до 24 октября. Финансирование – из бюджета республики.
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