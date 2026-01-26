На ремонт многоквартирных домов в Казани направят почти 3 млрд рублей

В Казани в 2026 году отремонтируют 163 многоквартирных дома на общую сумму почти 3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.

По его словам, в 45 домах уже заключены контракты с подрядчиком и начаты ремонтные работы. Их прогресс на сегодняшний день уже составляет 10%.

Гиниятуллин также обратил внимание, что помимо прочих работ, в этом году предстоит заменить 5 лифтов, при том, что в прошлом году поменяли более 450 лифтов.

«Прошлогодний объем позволил решить двухлетнюю программу, поэтому в этом году – небольшая передышка», – подчеркнул Гиниятуллин.

Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, отметил, что районные администрации, подрядные организации и управляющие компании в Казани научились качественно выполнять ремонтные работы.

«Нужно поторопиться, но без потери качества, несмотря на то, что год только стартовал. Опыт показывает, что время проходит быстро», – добавил Метшин.