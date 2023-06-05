На ремонт конференц-зала КГМУ на Бутлерова потратят свыше 43 млн рублей

Казанский государственный медицинский университет планирует провести капитальный ремонт конференц-зала в главном корпусе (здание №49 на улице Бутлерова) более чем за 43,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Общая площадь двухэтажного со вторым светом конференц-зала, рассчитанного на 150 посадочных мест, равняется 186,1 кв. метра. Применяемые при капремонте решения должны соответствовать современным тенденциям проектирования аналогичных объектов, отмечается в техническом задании.

Предполагается, что подрядчик выполнит комплексное инженерно-техническое обследование, инженерные изыскания, дизайн-проект, разработку проектно-сметной документации, сам комплексный капитальный ремонт, гарантийные обязательства и ряд других работ.

Внутренняя отделка помещения должна быть обновлена с применением акустических материалов. Предусмотрены также замена конструкций полов с использованием линолеума и керамической плитки и замена внутренних дверных и оконных блоков.

Подача заявок завершится 20 июня. В тот же день будет определен исполнитель работ.