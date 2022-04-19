На ремонт Казанского отделения Дворянского земельного банка РТ выделит 292 млн рублей

Ремонт Казанского отделения Дворянского земельного банка обойдется бюджету Татарстана в 292 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит заменить двери и окна, отремонтировать системы вентиляции, водоснабжения, отопления и кондиционирования, установить охранную сигнализацию и благоустроить прилегающую территорию.

Заказчиком проекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Оно будет принимать заявки от подрядчиков до 27 апреля этого года, а 29 апреля определят победителя. Выбранный подрядчик должен будет завершить работы до конца 2022 года.

Дворянский земельный банк был построен в 1914 году, здание расположено в Казани на улице Бутлерова, 40/11. Оно является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.