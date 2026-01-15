На ремонт инженерных сетей в пяти городах Татарстана направят 184 млн рублей

Порядка 184 млн рублей выделят на ремонт инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в городах Татарстана. Информация опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.

Работы будут выполняться в Казани и Зеленодольском районе, а также в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Иннополисе. Речь идет об аварийном, текущем и капитальном ремонте трубопроводов, насосных станций, канализационных объектов и элементов теплоснабжения.

Срок действия договора – с момента его заключения до конца 2026 года. Конкретные сроки выполнения работ будут устанавливаться отдельно по каждому объекту по заявке заказчика.

Заказчиком работ выступает компания «РСК», в собственности которой находятся объекты коммунальной инфраструктуры. Это сети водоснабжения общей протяженностью 132 км, которые расположены преимущественно в Кировском и Приволжском районах Казани. Еще 124 км сетей – в Зеленодольском районе, где также эксплуатируется одна водонасосная станция. Сети водоснабжения имеются в Набережных Челнах (6,7 км), Нижнекамске (0,8 км), Бугульме (0,1 км) и Иннополисе (1,0 км).

Сети водоотведения в собственности компании составляют 181 км. Основная их часть – 172 км – расположена в Казани и Зеленодольском районе, где также функционируют 18 канализационных насосных станций (КНС). В Набережных Челнах протяженность сетей водоотведения составляет 5,4 км (две КНС), в Нижнекамске – 1,2 км, в Бугульме – 0,1 км, в Иннополисе – 2,4 км.

Кроме того, «РСК» владеет сетями теплоснабжения общей протяженностью 42,1 км (в Кировском, Приволжском районах Казани, Зеленодольском районе и в Иннополисе).