На ремонт и строительство новых дорог в Челнах привлечено 3 млрд рублей

В Набережных Челнах в этом году на ремонт и строительство дорог будет привлечено около 3 млрд рублей. О ситуации в дорожной отрасли рассказал на отчетной сессии мэр города Наиль Магдеев.

Планируется отремонтировать проспекты Вахитова, Хасана Туфана, Автозаводский, а также улицу Гидростроителей. Часть средств будет направлена на ремонт внутриквартальных дорог, подъездных путей к социально-значимым объектам, а также дорог в частном секторе.

«В планах — ремонт шести подземных пешеходных переходов: „Проспект Хасана Туфана“ (Джумба), „Домостроителей“, „ДК Энергетик“, „Глобус“, „Райисполком“, „Океан“», — отметил Магдеев", — доложил Магдеев.

В прошлом году было отремонтировано 13,4 км дорог, установлено 934 дорожных знака, запущено движение по новому мосту через реку Мелекеска, обновились улицы Шамиля Усманова, Дружбы народов, Хайер и многие другие.

Благодаря поддержке Министерства транспорта в Набережных Челнах продолжается развитие и ремонт дорожной сети. Это позволило устранить десять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также снизить аварийность в городе на 6,5%.

Что касается городского общественного транспорта, Наиль Магдеев заявил о необходимости обновить подвижной состав автобусного и трамвайного парка. «Без поддержки Республики Татарстан нам одним эти вопросы не решить. Мы все понимаем, что они финансово затратны, но в то же время затрагивают интересы большого количества населения», — отметил руководитель города.

Магдеев привел в пример микрорайон Замелекесье, где будут проложены трамвайные пути. «Строительство важно для 50 тыс. жителей Замелекесья. Это, по сути, два Менделеевска. У нас готов проект по данному вопросу», — обратился Магдеев к участникам заседания, в числе которых Раис Татарстана Рустам Минниханов.