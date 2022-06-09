На ремонт и реставрацию объектов Казанского Кремля выделят 174 млн рублей

В столице Татарстана на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия федерального значения, находящихся в Казанском Кремле, направят более 174,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, в частности, что должен быть произведен ремонт построенного в 1562 году Благовещенского кафедрального собора. Подрядчику предстоит отреставрировать металлические элементы, а также отремонтировать кровлю и фасад храма, возведенного псковскими каменщиками во главе с Постником Яковлевым и Иваном Ширяем (Бармой).

Губернаторский дворец, построенный в 1845−1848 годах по проекту архитектора Константина Тона, также будет приведен в порядок. Речь идет о замене кровли и ремонте фасада.

В Спасской башне, возведенной в 1556−1562 годах, пройдут противоаварийные работы. Она будет преобразована в музейное пространство, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Кроме того, будет отремонтировано здание Юнкерского училища, возведенного архитектором Петром Пятницким в 1840 году. Там сейчас размещаются Музей естественной истории Татарстана, Национальная картинная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ, Центр «Эрмитаж-Казань» и Музей-мемориал Великой Отечественной войны.

У здания училища отремонтируют фасад и кровлю, реставрируют металлическое ограждение, установят барьеры со столбами. Помимо этого, предусмотрено благоустройство в целом территории ансамбля с ремонтом наружных сетей.

Работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года. В качестве заказчика выступает Главстрой Республики Татарстан, а средства поступят из бюджета республики.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 16 июня (необходимо обеспечение заявки в размере более 8,7 млн рублей), а подрядчика определят 20 июня.