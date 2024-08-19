Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На ремонт ГТС в двух районах Татарстана направят более 38 млн рублей
В Татарстане проведут ремонт гидротехнических сооружений в двух населенных пунктах Кайбицкого и Тетюшского районов. Проведение работ обойдется в почти 39 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Так, в населенном пункте Большое Подберезье подрядчик отремонтирует гидротехническое сооружение, а в селе Малые Атряси — ГТС и насосную станцию. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года.
Заказчиком выступает Минсельхозпрод РТ, источником финансирования — бюджет Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»