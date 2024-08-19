На ремонт ГТС в двух районах Татарстана направят более 38 млн рублей

В Татарстане проведут ремонт гидротехнических сооружений в двух населенных пунктах Кайбицкого и Тетюшского районов. Проведение работ обойдется в почти 39 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Так, в населенном пункте Большое Подберезье подрядчик отремонтирует гидротехническое сооружение, а в селе Малые Атряси — ГТС и насосную станцию. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года.

Заказчиком выступает Минсельхозпрод РТ, источником финансирования — бюджет Татарстана.