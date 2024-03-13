На ремонт двух мостов на дорогах в Татарстане выделят почти 53 млн рублей

В Татарстане за 52,8 млн рублей отремонтируют мосты в двух районах. Средства в обоих случаях выделят из федерального бюджета, следует из информации на портале госзакупок.

Так, планово-предупредительные работы проведут на мосту через реку Сумку, который находится на км 113+082 автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М7 «Волга». Согласно ведомости, подрядчику предстоит организовать движение на период работ, провести ремонт береговых опор и мостового полотна. Срок выполнения работ — до 31 октября.

Второй мост пролегает через реку Цильна на км 135+800 автодорги Р241 Казань — Буинск — Ульяновск. На период планово-предупредительных работ исполнитель организует дорожное движение, в том числе установив специальные предупреждающие, запрещающие и предписывающие знаки, а также знаки с дополнительной информацией. Затем он проведет демонтажные работы, ремонт мостового полотна, регуляционных сооружений, береговых опор, пролетных строений, барьерных и перильных ограждений, деформационных швов, лестничных сходов. Работы на этом участке пройдут в период с 15 мая по 30 ноября и оцениваются в 46,2 млн рублей.

Заказчиком работ выступает Волго-Вятскуправтодор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»