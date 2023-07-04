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Общество 4 июля 2023 15:20

На ремонт дороги к оздоровительному лагерю «Дубки» в Татарстане выделили 103 млн рублей

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Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

103 млн рублей выделили на ремонт подъездной дороги к оздоровительному лагерю «Дубки», расположенному в Алексеевском районе Татарстана.

Соответствующий тендер на портале Госзакупок разместило ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Сейчас идет поиск подрядчика, которому предстоит отремонтировать 2,8 км дороги.

Кроме того, исполнитель должен будет заняться устройством технических средств организации дорожного движения в Алексеевском, Алькеевском, Елабужском, Менделеевском, Новошешминском, Спасском районах республики. За эти работы планируют заплатить 22,4 млн рублей.

Тендер размещен сегодня, заявки на проведение работ принимаются до 20 июля. Аукцион по выбору подрядной организации назначен на 24 июля.

#госзакупки #Татарстан #Оздоровительный лагерь
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